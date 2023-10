CAN (Côte d’Ivoire-2023): le Maroc dans le groupe F avec la RD Congo, la Zambie et la Tanzanie

La sélection marocaine de football a hérité du groupe F, aux côtés de ses homologues RD congolaise, zambienne et tanzanienne, à l’issue du tirage au sort de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Côte d’Ivoire 2023), effectué, jeudi soir à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Les Lions de l’Atlas joueront les matchs de la phase de poules dans la ville de San-Pédro. Ils affronteront la Tanzanie lors du premier match.

Le match d’ouverture de cette CAN opposera les Ivoiriens aux « Djurtus » bissau-guinéens , au stade d’Ebimpé, près d’Abidjan.

A l’issue du tirage au sort, le Lion de l’Atlas, Achraf Hakimi, qui était aux côtés de l’Ivoirien Didier Drogba, du Nigérian Mikel Obi, et du Lion de la Téranga, Sadio Mané, pour l’effectuer, a indiqué que le Maroc « va essayer de livrer une belle prestation, à l’instar de l’épopée du Mondial qatari« .

« Nous avons un bon groupe, une bonne équipe. Nous allons jouer pour le titre », a-t-il affirmé. La 34-ème édition de la Coupe d’Afrique des nations se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024 dans six stades répartis sur cinq villes de la Côte d’Ivoire.

Initialement programmée en juin et juillet 2023, la CAN-2023 a été reportée pour se tenir du 13 janvier au 11 février 2024, afin d’éviter que les matchs aient lieu en pleine saison des pluies. Elle se déroulera dans six stades: Abidjan (deux enceintes), Bouaké (centre), Korhogo (nord), San Pedro (sud-ouest) et la capitale Yamoussoukro (centre).

Ci-après, par ailleurs, la composition des groupes:

Groupe A: La Côte d’Ivoire, le Nigeria, la Guinée équatoriale, la Guinée Bissau

Groupe B: L’Égypte, le Ghana, le Cap Vert, le Mozambique

Groupe C: Le Sénégal, le Cameroun, la Guinée, la Gambie

Groupe D: L’Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, l’Angola

Groupe E: La Tunisie, le Mali, l’Afrique du Sud, la Namibie

Groupe F: Le Maroc , la RD Congo, la Zambie, la Tanzanie.