Emmanuel Macron accuse le RN d’être « le parti du mensonge »

Le président français a accusé mardi le Rassemblement national d’être le « parti de l’appauvrissement collectif » et « du mensonge », appelant également à « s’attaquer à ce qui fait voter pour eux ».

« Lutter contre l’immigration clandestine, c’est, je pense, une des réponses au Rassemblement national », a assuré le chef de l’Etat lors de sa conférence de presse, mettant également en avant la lutte contre le « chômage de masse » et appelant à remédier au « sentiment de dépossession » que peuvent ressentir les Français.

« Je pense qu’il faut, pour éviter le retour des extrêmes, et en particulier de l’extrême droite, s’attaquer à ce qui fait voter pour eux. La première chose, c’était le chômage de masse. (…) Deuxième élément, l’immigration. (…) Et la troisième chose qui, je pense, les nourrit, c’est une forme de sentiment, de dépossession », a-t-il estimé.

« Beaucoup de nos compatriotes se disent, au fond, le pays ne marche plus. « On a tout essayé, on les a pas essayés ». Et ma crainte (…), c’est que tout le monde s’habitue à ça, et plus personne ne dit que le Rassemblement national, comme toutes les extrêmes droites en Europe, c’est surtout et avant tout le parti l’appauvrissement collectif », a ajouté le président français.