Emmanuel, Eric, Marine et les autres

L’observateur étranger qui ose jeter un coup d’œil sur l’actuel débat politique français sera pris d’angoisses et de convulsions. Tant le pays donne cette clivante impression d’être au bout du gouffre de la guerre civile. Les débats qui portent et monopolisent l’attention sont exclusivement axés sur la présence de l’étranger, plus précisément le musulman, sur le sol français et son impact sur les équilibres politiques du pays.

Hier, du temps du triomphe du discours des Le Pen, père et fille, c’était l’arabe dans sa profondeur « guerre d’Algérie » qui dominait les ambiances . Aujourd’hui c’est le « musulman » dans sa version djihadiste vulgarisée par le polémiste Eric Zemmour qui impose les analyses, les réflexions et créent certaines atmosphères.

Le « musulman » est devenu à « l’insu de son plein gré » cette proie électorale facile qui propulse les carrières et fabriquent les destins présidentiels. Car Imaginons un instant qu’un chercheur avisé tente d’expurger les sorties médiatiques du presque candidat à l’élection présidentielle de toutes les violentes attaques contre l’Islam et les musulmans. Il ne resterait de sa démarche politique qu’un tiède programme d’un homme écrasé par sa haine.

Il est vrai que le discours d’Eric Zemmour prend dans l’opinion française. Cela est le fruit de deux facteurs essentiels. Le premier est la capacité de l’orateur Zemmour à ramasser sa pensée et ses idées sous forme de punchlines qui font mouche. Zemmour parle comme d’autres tweetent. Clair, percutant, allant à l’essentiel. Pour un large électorat devenu allergique à une incompréhensible langue de bois technocratique, Zemmour apparaît comme celui qui donne cette impression d’expliquer le réel avec une grande simplicité. C’est la mécanique démagogique portée à son comble.

La seconde raison qui explique l’essor de ce discours, c’est qu’il épouse une réalité française difficile à ignorer. Le pays a été frappé au cœur par le terrorisme d’inspiration islamiste radicale. Eric Zemmour joue sur les peurs des Français. Cette réalité surévaluée et surexposée est susceptible d’engendrer d’autres métastases. Elle trouve dans le discours de l’extrême droite une incarnation.

En actionnant ses leviers contre les Arabes, les musulmans et les Africains, Éric Zemmour donne un coup de vieux à sa rivale dans la galaxie des extrêmes, Marine Le Pen. Non seulement il a exercé une captation d’idées et d’héritage de l’extrême droite mais il l’oblige à revoir de fond en comble sa stratégie. Pour tenter d’être consensuelle, Marine Le Pen a quitté la présidence du Rassemblement National (RN)qui sent trop le soufre des polémiques racistes et antisémites. Elle a tenté de dé-diaboliser son image pour ressembler à une femme de droite acceptable mais autoritaire.

Éric Zemmour pulvérise cette stratégie et oblige Marine Le Pen à revenir à ses fondamentaux sous peine de disparaître. Tétanisé, son mouvement ne sait plus comment contrer cette tornade Zemmour dont l’extrémisme dévoile la tiédeur de Le Pen. D’ailleurs, au lieu de se positionner comme challenger d’Emmanuel Macron, le RN présidé par le jeune Jordan Bardella, passe son temps à éteindre les incendies allumées par Zemmour pour ne pas donner cette impression d’être dépassé et politiquement enterré.

Marine Le Pen n’a le choix qu’entre deux solutions. Soit continuer à normaliser son discours au risque d’être inaudible pour son électorat qui lui préférera un Zemmour spectaculairement extrémiste, soit radicaliser davantage ses positions au risque de revenir au pré carré de la diabolisation qu’elle avait tenté par tous les moyens de quitter. Pour Marine Le Pen, c’est le choix en termes politiques entre la peste et le choléra.

Le président Macron doit regarder cette bataille concurrentielle entre Zemmour et Le Pen avec beaucoup d’intérêt. Non seulement les extrêmes s’anesthésient et s’affaiblissent mais ils lui donnent l’occasion, à cause de leur excès, d’apparaître comme un pôle de stabilité et de bonne gouvernance.

Emmanuel Macron sait que le plafond de verre est aussi épais sur la tête de Marine Le Pen que celle d’Eric Zemmour. Si leurs bisbilles participent à affaiblir les partis de droite déjà traversés par des guerres intestines violentes, l’opération Zemmour et ses déflagrations ne peut que lui être bénéfique mais elle n’est pas sans conséquences. Il sait aussi qu’à gauche comme chez les verts, le ver de la désunion travaille pour lui et empêche pour le moment l’émergence de toute personne capable de constituer un danger pour lui.