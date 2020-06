El Otmani: sécurité sanitaire d’abord, le tourisme attendra

Le gouvernement est soucieux d’assurer une reprise en toute sécurité des activités touristiques, dans le contexte des répercussions de la pandémie de Covid-19 sur le secteur, a affirmé, vendredi à Rabat, le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani,.

Lors d’une d’une réunion de travail, en présence de la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, et de représentants de la Confédération nationale du tourisme et de plusieurs instances professionnelles du tourisme, M. El Otmani a souligné la nécessité de la reprise des activités du secteur touristique après la levée du confinement sanitaire, dicté par la pandémie.

A la condition, a-t-il ajouté, que cette opération se déroule en toute sécurité, avec le concours de tous les acteurs concernés.

La sécurité sanitaire d’abord

Selon El Otmani, le gouvernement est conscient de la difficulté de l’étape que traverse le tourisme national, à l’instar de la situation qui prévaut dans le monde. “Nous sommes conscients de la place du tourisme dans l’économie nationale, en tant que contributeur de taille au développement de celle-ci, représentant environ 7% du produit intérieur brut, avec plus d’un demi-million d’employés”, outre le fait qu’il reflète l’hospitalité marocaine et le rayonnement international du Royaume.

Après les succès enregistrés lors des premières phases de la gestion des répercussions de la crise, “nous œuvrons dans la mesure du possible pour éviter tout retour en arrière”, a poursuivi M. El Otmani, rappelant que le Maroc a la capacité de maîtriser la situation épidémiologique comme il l’a fait jusqu’à présent.

“On n’acceptera nullement la prise de mesures aléatoires qui vont nous conduire vers un retour en arrière”, a-t-il insisté.

Pour leur part, les opérateurs et professionnels du secteur ont exprimé leurs attentes concernant notamment l’importance d’une vision claire sur la relance du tourisme et l’ensemble des activités qui lui sont liées, formulant des propositions au sujet de la reprise dans les plus brefs délais de l’activité touristique aux niveaux national et international.

Cette rencontre s’est également déroulée en présence du secrétaire général de ce département et des Directeurs généraux de l’Office national des aéroports, de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et de la Société marocaine d’Ingénierie touristique (SMIT).