Donald Trump évacué, le tireur tué par les services secrets, Biden « soulagé »

L’ex-président Donald Trump, candidat républicain à l’élection américaine de novembre, a été évacué d’urgence samedi d’un meeting de campagne à Butler, en Pennsylvanie, du sang visible sur son oreille droite, après que plusieurs détonations ont été entendues.

«Il est sain et sauf», ont annoncé quelques minutes plus tard les services secrets.

Il est «en bonne santé» et est examiné dans une structure hospitalière à quelques kilomètres de là, a précisé son équipe de campagne.

Le tireur a été abattu et au moins une personne qui assistait au meeting de campagne a été tuée et une autre blessée, selon le procureur du comté.

Elon Musk a apporte officiellement son soutien à Trump. « Je soutiens totalement le président Trump et lui souhaite un prompt rétablissement », a écrit le milliardaire américano-sud-africain.

Il s’agissait du dernier meeting de Donald Trump avant la convention républicaine où il doit être officiellement investi candidat du Parti républicain face au président sortant démocrate Joe Biden à l’élection de novembre.

I have been briefed on the shooting at Donald Trump’s rally in Pennsylvania.

I’m grateful to hear that he’s safe and doing well. I’m praying for him and his family and for all those who were at the rally, as we await further information.

Jill and I are grateful to the Secret…

— President Biden (@POTUS) July 13, 2024