Obama: »Il n’y a absolument pas de place pour la violence politique dans notre démocratie »

« Il n’y a absolument pas de place pour la violence politique dans notre démocratie », a affirmé samedi l’ex-président démocrate Barack Obama après les tirs lors d’un meeting de campagne de Donald Trump.

« Bien que nous ne sachions pas encore exactement ce qui s’est passé, nous devrions tous être soulagés que l’ancien président Trump n’ait pas été grièvement blessé, et mettre à profit ce moment pour renouveler notre engagement (à faire preuve) de civilité et de respect en politique », a-t-il écrit sur X.

L’ex-président Donald Trump, candidat républicain à l’élection américaine de novembre, a été évacué d’urgence samedi d’un meeting de campagne à Butler, en Pennsylvanie, du sang visible sur son oreille droite, après que plusieurs détonations ont été entendues.

There is absolutely no place for political violence in our democracy. Although we don’t yet know exactly what happened, we should all be relieved that former President Trump wasn’t seriously hurt, and use this moment to recommit ourselves to civility and respect in our politics.…

— Barack Obama (@BarackObama) July 13, 2024