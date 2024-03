Doha: cérémonie en hommage à la culture et au patrimoine marocains

L’initiative « Years of culture » organise, dimanche prochain en collaboration avec l’Ambassade du Maroc au Qatar, une cérémonie en hommage à la culture et au patrimoine marocains.

Cette cérémonie sera organisée dans le cadre de l’année culturelle « Qatar-Maroc 2024« , pour explorer les bijoux berbères du Palais Royal, exposés au Musée d’Art Islamique de Doha. Exposée pour la première fois en dehors du Royaume, cette collection royale représente une fenêtre unique sur la culture marocaine.

Les visiteurs seront au rendez-vous avec une expérience culturelle et artistique, à travers des expositions musicales, et avec l’art du tatouage au henné et s’enquerront aussi de la beauté des bijoux berbères traditionnels, fait savoir un communiqué des organisateurs. Au programme de cette manifestation figure le vernissage d’un tableau à l’huile de l’artiste marocain Otmane Belkadi, inspiré de la particularité des bijoux berbères traditionnels.

Pour rappel, « Years of Culture Qatar-Maroc 2024 » (l’année culturelle Qatar-Maroc 2024) a été ouverte, février, avec une exposition spéciale de bijoux berbères du Palais Royal au Musée d’Art Islamique de Doha.

Cette Collection, composée de 200 pièces d’importance historique et culturelle, représente les diverses régions et groupes ethniques du Maroc, des montagnes de l’Atlas aux provinces du Sud.

Ouverte au public jusqu’au 20 mai 2024, ladite collection des bijoux en argent, qui constitue une partie importante de l’exposition permanente des Oudayas du Maroc appartenant au Musée National de la Parure de Rabat, rend hommage aux artisans de pièces d’exception, en particulier, les femmes ayant milité pour la protection de ce leg patrimonial humain.