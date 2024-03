Les Émirats arabes unis adoptent une politique nationale sur les biocarburants

Les Émirats arabes unis ont adopté une politique nationale sur les biocarburants qui soutient les objectifs du programme national de gestion de la demande d’énergie et d’eau et l’initiative stratégique « Net Zero » à l’horizon 2050, rapporte jeudi l’agence de presse émiratie.

Cette politique, élaborée par le ministère de l’Énergie et des Infrastructures en coordination avec ses partenaires des secteurs public et privé, vise à offrir des alternatives durables en matière de carburants et de diversifier davantage le bouquet énergétique. « Cette politique contribuera à réduire les émissions de carbone en augmentant la consommation de biodiesel de 20% d’ici à 2050″, a indiqué le ministre de l’Énergie et des Infrastructures, Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, ajoutant qu' »elle réduira l’empreinte carbone des voitures diesel de 75% dans le cas d’une consommation de biodiesel de 100% ». Selon le ministre, cette politique nationale sur les biocarburants contribuera à la réalisation des objectifs de la stratégie énergétique 2050 des Émirats arabes unis et renforcera la mise en œuvre des principes de l’économie circulaire dans divers secteurs, tels que l’infrastructure, la mobilité et la fabrication. Pour sa part, le directeur général de l’Emirates General Petroleum Corporation (Emarat), Ali Khalifa Alshamsi, a souligné que l’adoption de la politique nationale sur les biocarburants vise à soutenir les efforts des Émirats dans la recherche d’alternatives aux combustibles fossiles, améliorant ainsi l’approvisionnement en énergie et contribuant aux objectifs de la nation en matière de durabilité et d’action climatique.