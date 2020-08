Des centaines de libanais soignés dans l’hôpital de campagne mis en place par le Maroc

Pour la seule journée d’hier, jeudi 13 août, 294 patients ont été traités par les 45 médecins que compte la structure mise en place en un temps record par le Maroc pour soutenir le Liban dans la terrible épreuve, qui le touche suite à l’explosion qui a ravagé la majeure partie de la capitale le 4 août dernier et qui a provoqué la mort de 171 personnes, blessant au moins 6. 000 autres.

Mercredi 12 août, ce sont près de 300 patients que les chirurgiens, réanimateurs, pédiatres, ophtalmologues, traumatologues, pharmaciens et infirmiers marocains ont eu à soigner dans des conditions difficiles dues à la pandémie du coronavirus.

Devant une foule de journalistes, le ministre libanais de la Santé du gouvernement sortant, Hamad Hassan, guidé par l’ambassadeur du Maroc M’Hammed Grine, a rendu visite hier après-midi au staff de l’hôpital militaire marocain où 140 personnes au total s’activent pour prodiguer des soins de qualité à une population meurtrie par la tragédie d’une rare violence, provoquée par quelque 2.750 tonnes de nitrate d’ammonium stockées depuis plusieurs années dans le port de Beyrouth, selon les autorités libanaises.

L’aide alimentaire marocaine a, quant elle, fait l’objet d’une distribution directe dans les quartiers les plus sinistrés de la capitale libanaise, en présence des responsables et représentants de la société civile libanaise. Au total, ce sont 295 tonnes de nourriture qui ont été envoyées par le royaume chérifien, en plus de 11 tonnes de produits de prévention à la Covid-19, 10 tonnes de médicaments et 11 tonnes de matériels logistiques.

Ces aides, envoyées sous l’égide de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, comprennent également du matériel médical, dont des masques de protection, des visières, des blouses, et du gel hydroalcoolique.

Un pont aérien exceptionnel avait été mis en place sur instruction du roi Mohammed VI avec un premier appareil qui avait atterri à Beyrouth le 6 août, 10 le lendemain et enfin 6 autres avions le 8 août.

Des C130, Boeing 787 et 767 ont été mobilisés pour cette opération de soutien et de solidarité pour un pays éprouvé par des décennies de conflits et une crise économique sans précédent avant que cette catastrophe ne vienne ravager la capitale, laissant plus de 300 000 personnes sans-abris.