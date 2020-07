Darmanin: “Mon premier prénom est Gérald, mon deuxième prénom est Moussa et je suis très fier d’être ministre de la République”

Interrogé par la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio (LR) sur l’entrisme communautariste dans les Municipales 2020, le nouveau ministre de l’Intérieur, chargé des Cultes, Gérald Darmanin, a répondu: “Oui à la liberté de culte, non à la caricature, non à l’islamisme politique, oui à des Français quelles que soient leur couleur de peau et leur religion. Discutons de ce qui fait nation: la Marseillaise, la culture, la langue et notre drapeau, pas de caricatures”.

” “Mon premier prénom est Gérald, mon deuxième prénom est Moussa et je suis très fier d’être ministre de la République”, a-t-il ajouté, rappelant que son grand-père “priait Allah et portait l’uniforme de la république”.

“En France, la laïcité ne veut pas dire la négation de la liberté des cultes”, a-t-il précisé

.Dès son premier discours lors de la passation des pouvoirs organisée mardi place Beauvau, Gérald Darmanin s’en était déjà pris à l’islam politique. “Nous devons être intraitables avec ce que le président de la République a qualifié de séparatisme” et “ lutter de toutes nos forces contre l’islamisme politique qui attaque la République”, avait-il déclaré.

