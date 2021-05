Covid19: le Danemark introduit le certificat “Coronapas”

Le Danemark est l’un des premiers pays d’Europe à introduire un certificat Covid-19 obligatoire pour accéder à certains espaces, comme les restaurants, les musées, les cinémas, les théâtres, les salons de coiffure et de beauté. Mais ce laissez-passer n’est pas encore valable pour les voyages à l’étranger.

L’application a été développée par la société privée Netcompany pour le compte de l’agence de données du ministère de la Santé et de l’Agence pour la numérisation après la décision du Parlement en février d’utiliser largement les passeports corona dans le cadre du plan national de déconfinement.

Des conseillers en éthique et en cybersécurité ont également été impliqués dans le développement de l’application, rapporte le radiodiffuseur DR.

Bien que la précédente application MinSundhed soit utilisée comme plate-forme pour les passeports corona depuis mars, la nouvelle application la remplacera parmi les utilisateurs.

Contrairement à l’ancienne application, Coronapas donne accès à une page qui affiche un code QR avec une bannière verte si le passeport est valide.

Les règles relatives au moment où il doit être montré, par exemple lors d’un repas à l’intérieur d’un restaurant, en utilisant une salle de sport ou lors d’un contrôle ponctuel dans une bibliothèque, restent également les mêmes.

“Ce que nous avons maintenant, c’est une application plus facile et plus simple à utiliser”, a déclaré le ministre de la Santé Magnus Heunicke, relevant qu’”il ne fait aucun doute que nous devrons l’utiliser au cours de l’été, mais c’est bien sûr quelque chose qui devra être progressivement éliminé”.

La nouvelle application indique à l’utilisateur son historique de vaccination, d’infection et de test, mais montre uniquement aux autres si le passeport corona est valide ou non – et non la raison de sa validité.

Elle est également conçue pour être compatible avec les voyages à l’étranger où et quand les passeports corona sont requis pour cela.

En passant en mode “voyages à l’étranger”, l’application applique automatiquement les critères de l’UE pour qu’elle soit valable pour voyager sur le continent.

“Avec le passeport corona, la porte sera bientôt à nouveau ouverte à tous les pays d’Europe où la pandémie est sous contrôle car, à partir du 1er juin, il sera possible d’utiliser le nouveau passeport corona pour voyager vers l’UE”, a déclaré le ministre des Finances, Nicolai Wammen.

Au Danemark, pays de 5,8 millions d’habitants, plus de 2 millions de personnes (34,8%) ont reçu un premier vaccin contre le Covid-19, tandis que 1,2 million (21,08%) ont reçu une seconde injection.