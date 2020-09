Covid-19: Trump annonce un plan pour la distribution de 150 millions de tests rapides

Les tests conçus par le laboratoire Abott permettent de détecter le virus en 15 minutes. La distribution qui bénéficiera aux différents États ira, entre autres, aux écoles et aux communautés vulnérables comme les maisons de retraite.

“50 millions de tests serviront à protéger les communautés les plus vulnérables”, a annoncé M. Trump dans les jardins de la Maison Blanche, en compagnie du patron du laboratoire Abbott.

L’administration Trump insiste sur l’importance de la réouverture des écoles pour permettre aux parents de reprendre le travail et relancer la première économie mondiale éprouvée par la crise sanitaire inédite.

Les tests rapides proviendront d’un approvisionnement annoncé précédemment de 150 millions de tests commandés au laboratoire Abbott. Les enseignants et les parents pourraient tester les enfants à une cadence hebdomadaire.

Quelque 6,5 millions de tests seront livrés cette semaine et un total de 100 millions de tests seront distribués aux gouverneurs en fonction de la population de l’État au cours des prochaines semaines, a annoncé le président américain. Certains experts de la santé jugent néanmoins que les tests rapides sont moins précis et doivent être confirmés par des tests PCR sur écouvillon plus sensibles, qui prennent des jours pour révéler les résultats.

Selon le site d’information Axios, les responsables de la santé craignent également que de nombreux tests ne soient pas signalés, car les États pourraient autoriser des tests en dehors d’un établissement de soins de santé – conduisant à un nombre de cas sous-déclaré dans les États et à l’échelle nationale. Pays le plus touché au monde, les Etats-Unis ont enregistré plus de 200.000 morts à cause de la pandémie sur fond de crainte d’une nouvelle flambée des infections cet automne et en hiver.

«À ce jour, le pays a effectué plus de 111 millions de tests pour le virus causant le COVID. Sur 13 jours différents, nous avons réalisé des tests de plus d’un million par jour, et notre nombre moyen de tests est maintenant d’environ 920 000 par jour », a déclaré lundi le coordinateur des tests au département américain de la Santé, Brett Giroir.