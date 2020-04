Covid-19 : le Maroc met en place la plateforme “C3M MED-HELP Covid19” dédiée à l’assistance médicale et psychologique à distance des MRE

“C3M MED-HELP Covid19” est une plateforme pour assister, à distance médicalement et psychologiquement, les citoyens Marocains à l’étranger durant la pandémie.

La plateforme a été mise en place avec le soutien du ministère marocain des Affaires étrangères, chargé des Marocains résidant à l’étranger, et est accessible via la page Facebook C3M, https://www.facebook.com/cmmm.ma/ et le site internet www.c3m.ma

L’isolement imposé, en raison de la mesure du confinement total de la population dicté par la proclamation de l’état d’urgence sanitaire en Europe et certains pays des autres continents, afin d’endiguer la propagation de la pandémie du Covid-19, a provoqué des bouleversements inédits dans les habitudes quotidiennes des habitants.

Les concitoyens Marocains résidant à l’étranger peuvent souffrir de cette situation et se retrouver en détresse nécessitant un accompagnement médical.

Les MRE, touchés par cette crise, sont généralement les proches des patients malades du Covid-19 qui ne peuvent rester à leurs côtés, les personnes ayant perdu leurs proches dans ces circonstances, mais aussi les personnes les plus économiquement vulnérables, qui vivent au jour le jour ainsi que les personnes en situation de fragilité psychologique, parfois géographiquement éloignés de leur famille, et, plus généralement, des parents et des adolescents qui vivent mal cette situation de confinement contraint à leur domicile.

Dans ce contexte, le ministère chargé des Marocains à l’étranger a décidé de faire appel au réseau des compétences médicales MRE C3M qui est formé de médecins et de l’ensemble du personnel soignant qui sont confrontés à la lutte quotidienne contre cette épidémie dans les hôpitaux. Ce large réseau, présidé par le Docteur Samir KADDAR, anesthésiste réanimateur et dirigeant du Centre Médical DDG à Bruxelles, a répondu favorablement à l’appel du Ministère pour se mobiliser auprès des citoyens Marocains résidant à l’étranger.

Ainsi, les concitoyens Marocains résidant à l’étranger vont pouvoir contacter le réseau directement via la page Facebook C3M, https://www.facebook.com/cmmm.ma/.

Une plate-forme a été créée pour la prise en charge par des psychologues et des professionnels de santé du réseau C3M mobilisés dans 8 pays. Aussi, des conseils et des informations sur le coronavirus seront mis à disposition pour mieux vivre cette période de confinement.

Pour les professionnels de santé et les chercheurs, C3M a mis en place une banque de données BiblioMed Covid-19 : Une revue des articles validés sur les dernières publications sera mise à disposition pour avoir une information validée sur le sujet de coronavirus et limiter les fake news qui augmentent la panique et le stress.

Le réseau C3M est ouvert à tous les professionnels de santé pour continuer à apporter une aide précieuse à notre communauté à travers le monde via leurs expériences et leurs compétences sur le site www.C3M.ma.

Liste des professionnels C3M mobilisés pour l’opération C3M MED HELP COVID 19 :

Belgique :

o Dr Samir KADDAR, Président C3M, Anesthésie réanimation – Gestion et politiques de santé

o Dr Mohammed GARTI Psychologue o Dr Abdesselam ZHIRi o Fatiha ALAOUI, Infirmière, Chef des soins intensifs à l’ULB

o Bouchra Amraoui, Sage-Femme et enseignante à l’Ecole des infirmières • Allemagne :

o Pr Abderrahman MACHRAOUI, Vice-Président C3M et Cardiologue

France :

o Dr Abdelhadi ZAHOUANI, Pharmacologie Nutrition o Dr Amine KABBAJ , spécialiste Urgences et médecine de catastrophe, Commandant pompier.

Canada :

o Dr El Mostafa BOUATTANE, Gestion et politiques de santé

Espagne :

o Dr Laila CHIADMI, Pharmacologie

Suisse :

o Dr Safoua El OUAHABI, Recherche scientifique

Italie :

o Prof. M’hammed AGUENNOUZ, Professeur de neurosciences, il dirige le laboratoire de génomique

o Dr NAIM , Cardiologue

USA :

o Pr Karim TOUIJER, Professeur de chirurgie uro-oncologique

o Pr Mohamed BOUTJDIR, Professeur en médecine et Directeur du programme de recherche cardiovasculaire