Covid-19 : Arrivée à Ouagadougou de l’aide médicale marocaine destinée au Burkina Faso

Cette Initiative royale qui reflète l’intérêt particulier accordé par le souverain au renforcement de la coopération interafricaine dans le domaine de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, s’inscrit en droite ligne du partenariat Sud-Sud solidaire prôné par le Maroc au profit du continent africain.

Elle matérialise l’initiative orientée vers l’action lancée par le souverain avec comme objectifs d’établir un cadre opérationnel afin d’accompagner le Burkina Faso dans les différentes phases de gestion de la pandémie.

L’aide qui s’inscrit, également, dans le cadre de la solidarité agissante du Royaume à l’égard des pays africains et du Burkina, particulièrement, avec lequel le Maroc entretient d’excellentes relations, caractérisées par une concertation mutuelle et un échange régulier de visites de haut niveau, comprend des équipements et produits de protection et de prévention ainsi qu’un lot de médicaments.

Il s’agit notamment d’un important lot de masques de protections, de visières, de charlottes, de blouses, outre du gel hydroalcoolique, ainsi que des lots de chloroquine et de d’Azithromycine.

Les équipements et produits composant l’aide marocaine ont été réceptionnés, à leur arrivée à l’aéroport de Ouagadougou, par la ministre de la Santé du Burkina Faso, Pr Claudine Lougué, et le ministre des Affaires étrangères, Alpha Barry, en présence notamment de l’ambassadeur du Maroc au Burkina, Youssef Slaoui.

Outre le Burkina, l’aide qui vise à fournir du matériel médical préventif, afin d’accompagner les pays africains frères dans leurs efforts de lutte contre la pandémie du COVID-19, est destinée Sénégal , au Cameroun, aux Comores, au Congo, à l’Eswatini, à la Guinée, à la Guinée-Bissau, au Malawi, à la Mauritanie, au Niger, à la République Démocratique du Congo, à la Tanzanie, au Tchad et à la Zambie.

Elle est composée de près de 8 millions de masques, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boites d’Azithromycine.

Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par le roi, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.

L’ensemble des produits et équipements de protection composant les aides médicales acheminées vers les pays africains frères, sont fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines, et sont conformes aux normes de l’Organisation Mondiale de la Santé.