Coup d’Etat au Niger: réunion des dirigeants de la CEDEAO dimanche à Abuja

Les dirigeants de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) doivent se réunir dimanche à Abuja après le coup d’Etat au Niger qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum, a annoncé vendredi la présidence nigériane.

Le président du Nigeria, Bola Tinubu, élu début juillet à la tête de l’organisation ouest-africaine, “accueillera une réunion spéciale des dirigeants de la région le dimanche 30 juillet à Abuja”, a déclaré son porte-parole Dele Alake dans un communiqué.

Cette “réunion spéciale” fait “suite au coup d’Etat en République du Niger qui a bouleversé le régime politique constitutionnel dans ce pays d’Afrique de l’Ouest”, a-t-il ajouté.

Il a rappelé que M. Tinubu, en tant que président de la CEDEAO, avait “condamné” dès mercredi ce coup et promis que la “CEDEAO et la communauté internationale feraient tout pour défendre la démocratie et veiller à ce que la gouvernance démocratique continue à s’enraciner fermement dans la sous-région”.

Le chef de la garde présidentielle du Niger, le général Abdourahamane Tchiani, s’est présenté vendredi comme “président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie”.

Le général Tchiani a justifié le coup d’Etat par “la dégradation de la situation sécuritaire” dans le pays.