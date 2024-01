CAN 2023: la FRMF déplore tous les actes anti-sportifs ayant suivi le match Maroc/RD Congo

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a déploré, lundi, « sans être dans la logique de l’accusation » tous les actes anti-sportifs ayant suivi le match Maroc-RD Congo, disputé la veille, pour le compte de la 2è journée du groupe F de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Côte d’Ivoire-2023).

Dans une mise au point en réaction aux polémiques ayant suivi ce match, la FRMF a rappelé « les relations particulières et historiques entre le Royaume du Maroc et la République Démocratique du Congo ainsi que les liens fraternels entre les peuples des deux pays ».

La Fédération a également mis en avant « la coopération exceptionnelle entre la FRMF et la Fédération Congolaise (FECOFA) », notant que « le nombre des joueurs congolais évoluant au Maroc et les échanges footballistiques existant entre les deux fédérations en sont le véritable témoignage ».

La FRMF a, par ailleurs, relevé que son président, M. Fouzi Lekjaa, a été le premier à féliciter l’entraîneur de l’équipe du Congo, Sébastien Desabre, « en reflétant l’état d’esprit de la sélection qui s’est manifesté durant tout le match ».

« D’ailleurs, le joueur marocain Achraf Hakimi a assisté aux soins du joueur congolais Henoc Inonga Baka », a ajouté la même source.

« En apportant ces précisions, la FRMF réitère son attachement aux valeurs de bonne conduite, d’éthique et de fair-play et considère que ces faits ne feront que renforcer les liens fraternels entre les deux pays », conclut la mise au point.

Une échauffourée a éclaté à la fin du match entre joueurs et membres de chaque équipe, un dérapage déploré par le sélectionneur marocain Walid Regragui.

En conférence de presse, Walid Regragui est revenu sur ces incidents et a expliqué que « ça arrive dans le football. J’ai beaucoup de respect pour Mbemba. Peut-être que c’est l’adrénaline qui l’a fait répondre comme ça. Mais il n’y a pas de souci. (…) Après, il fallait rester beaucoup plus calmes. On n’a pas donné une belle image, ni nous ni le Congo », a dit le sélectionneur marocain.

« Sur ça, il fallait rester calme. C’est le deuxième match. Après, peut-être qu’avec la chaleur, la tension a été un peu élevée chez tout le monde. Mais ce n’est pas un exemple, et il n’y a pas de souci entre Mbemba et moi ou l’équipe. On avance, c’est passé maintenant », a-t-il assuré.

Sous un soleil accablant, les Lions de l’Atlas ont ouvert le score grâce à Achraf Hakimi. L’arrière droit du PSG a repris de volée du droit un corner frappé par Hakim Ziyech (6e).

Les Congolais ont eu l’occasion d’égaliser sur un penalty, accordé après une main de Selim Amallah dans la surface. Mais Cédric Bakambu a envoyé sa tentative sur le montant droit de la cage de Yassine Bounou, avant d’égaliser en fin de rencontre quand l’attaquant de Stuttgart Silas Wamangituka a repris un centre en retrait de Meschack Elia (76e).