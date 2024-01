CAN-2023 (3è Journée/Gr. F): le Maroc bat la Zambie (1-0) et termine premier de son groupe

L’équipe nationale de football a battu son homologue zambienne sur le score de (1-0), mercredi, au stade Laurent Pokou à San Pedro, pour le compte de la 3è et dernière journée du groupe F de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023), assurant sa qualification aux huitièmes de finale à la 1ère place de sa poule.

Les Lions de l’Atlas l’ont emporté grâce à un but de Hakim Ziyech (38è).

En huitièmes de finale, le Maroc affrontera l’Afrique du Sud, 2è du groupe E, mardi prochain (21h GMT+1), au stade Laurent Pokou à San Pedro.

Grâce à la victoire du Maroc, la Côte d’Ivoire passe comme 16e et dernier des qualifiés. Les « Éléphants » repêchés, la faillite la plus spectaculaire reste celle de l’Algérie, éliminée dès le premier tour pour la seconde fois d’affilée. Les champions d’Afrique 2019 ont offert à la Mauritanie la première victoire (1-0) de son histoire et une qualification pour les 8e de finale.

Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi, héros il y a quatre ans et demi, a été débarqué après ce fiasco monumental.

Son voisin tunisien aussi a raté sa CAN, terminant dernier d’un groupe dont il était tête de série en marquant un seul but dans le tournoi, contre le Mali (1-1), qui va disputer un derby d’Afrique de l’Ouest contre le Burkina Faso en 8e de finale.

Enfin le Ghana, quatre fois champion d’Afrique par le passé, a comme l’Algérie enchaîné un deuxième élimination consécutive. Les « Black Stars » peuvent nourrir bien des regrets, ils ont concédé quatre buts dans le temps additionnel.

Leur capitaine André Ayew a égalé le record de matches joués à la CAN, 36, comme le Camerounais Rigobert Song, mais il ne le battra pas. En tout cas pas en 2024.

Il y a eu aussi des bonnes surprises, lusophones notamment, avec les premières places de groupes obtenues par le Cap-Vert et son attaquant Bebé, beau buteur, et l’Angola.