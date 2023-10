Belgique : Paul Van Tigchelt nouveau ministre de la Justice

M. Van Tigchelt sera reçu en fin de journée par le roi Philippe pour sa prestation de serment en tant que Vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord, en présence du Premier ministre Alexander De Croo, a indiqué le Palais royal dans un communiqué.

Après avoir été à la tête de l’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAM) pendant quatre ans, M. Van Tigchelt s’était mis au service du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne en 2020, en tant que chef de cabinet adjoint en charge de la justice et de la sécurité.

Agé de 50 ans, M. Van Tigchelt s’est fait connaître du public lorsqu’il est devenu directeur de l’OCAM en janvier 2016, quelques mois avant les attentats à l’aéroport de Zaventem et dans le métro de Bruxelles.

Vincent Van Quickenborne a démissionné vendredi à la suite de l’attentat de Bruxelles qui a coûté la vie à deux personnes. Il a dit vouloir prendre sa responsabilité concernant une “faute individuelle, monumentale et inacceptable” liée à l’attentat de lundi dernier, commis par un ressortissant tunisien en séjour illégal en Belgique.

Le 15 août 2022, la Tunisie avait demandé l’extradition de cet homme, Abdeslam Lassoued (45 ans), mais cette demande n’a pas été traitée.

“La demande d’extradition a été transférée au parquet, mais elle y est restée”, a dit M. Van Quickenborne, affirmant vouloir prendre sa responsabilité politique en présentant sa démission.

Le suspect a été tué le lendemain matin dans un échange de tirs avec la police venue l’interpeller dans le quartier de Verboekhoven, dans la commune de Schaerbeek, en région bruxelloise.

Par ailleurs, le gouvernement fédéral belge a annoncé plusieurs mesures visant à renforcer le parquet et la police judiciaire de Bruxelles après cet attentat.

Le cadre du parquet de Bruxelles sera renforcé à l’aide de cinq magistrats, et la police judiciaire de Bruxelles verra ses effectifs complétés par 50 équivalents temps plein supplémentaires, en plus de la nomination prochaine du procureur général de Bruxelles, ont annoncé samedi M. De Croo et la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, à la suite d’une réunion de l’Exécutif consacrée à ce dossier.

Interrogé sur la situation du gouvernement à la suite de la démission de Vincent Van Quickenborne et des circonstances qui ont mené à celle-ci, M. De Croo a estimé que l’exécutif fédéral n’était « pas affaibli ».

“Le ministre a pris ses responsabilités politiques même si sa décision n’est pas liée à une faute personnelle de sa part. (…) Dans les circonstances dramatiques telles que celles que nous connaissons, il est important que le gouvernement agisse rapidement. C’est ce qu’on attend de lui et c’est ce que nous faisons », a-t-il dit.