Inde: début de vote pour la cinquième phase des élections législatives

Cette étape du scrutin, sur un total de sept, couvre 49 des 543 circonscriptions parlementaires, réparties à travers huit États et territoires de l’Union indienne, dont l’Uttar Pradesh (Nord), le Bengale Occidental (Est), le Maharashtra (Centre-Ouest), le Bihar (Nord-Est) et Odisha (Est).

Pas moins de 695 candidats sont en lice, y compris des figures politiques de renom comme Rahul Gandhi, leader du Congrès, principal parti d’opposition. Il se présente à RaeBareli (Uttar Pradesh), un bastion traditionnel de la famille Nehru-Gandhi. Sa mère et ancienne présidente du parti, Sonia Gandhi, avait remporté le siège à quatre reprises. Rahul Gandhi cherche également à être réélu à Wayanad, au Kerala, où le scrutin a déjà eu lieu.

Rajnath Singh, ministre de la Défense et figure éminente du parti au pouvoir, le BJP (Bharatiya Janata Party), aspire à un quatrième mandat à Lucknow, la capitale de l’Uttar Pradesh. A Amethi, dans le même Etat, la ministre du développement de la femme et de l’enfant Smriti Irani vise, quant à elle, sa réélection après sa victoire sur Rahul Gandhi en 2019.

Les élections se déroulent jusqu’au 1er juin, avec au total de plus de 968 millions d’électeurs inscrits, 15 millions d’agents électoraux mobilisés, et plus d’un million de bureaux de vote déployés à travers le pays.

Les différents sondages d’opinion penchent en faveur d’un troisième mandat historique pour l’actuel premier ministre, Narendra Modi, qui jouit d’une solide popularité à travers le pays.

Son parti, le BJP, leader de l’Alliance démocratique nationale (NDA), s’est fixé un objectif ambitieux de remporter 370 sièges (400 pour l’alliance) lors de ce scrutin.

Le Congrès dirige l’Alliance inclusive nationale indienne pour le développement (INDIA), une coalition d’une vingtaine de partis, constituée en 2023 pour mener la bataille électorale.

Au cours des quatre premières phases, environ 451 millions d’électeurs ont déjà voté, représentant un taux de participation d’environ 66,95%, selon les chiffres de la Commission électorale.

Les sixième et septième phases sont prévues respectivement le 25 mai et le 1er juin, le dépouillement des votes étant prévu pour le 4 juin.