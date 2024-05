Indonésie: ouverture à Bali du 10ème Forum mondial de l’Eau avec la participation du Maroc

La cérémonie d’ouverture de cette édition, placée sous le thème « L’eau pour une prospérité partagée », se déroule au Centre de conventions Nusa Dua à Bali.

Le point culminant de la cérémonie d’ouverture sera la remise du Grand Prix mondial Hassan II, qui en est à sa 8ème édition, par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. M. Akhannouch, qui est accompagné du ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, préside la délégation officielle marocaine qui participe à cette 10ème édition du Forum mondial de l’Eau (18-25 mai). La délégation marocaine est composée de hauts responsables relevant des secteurs ministériels concernés, ainsi que des partenaires institutionnels et des acteurs et experts du secteur de l’eau.

Organisé conjointement par le Conseil mondial de l’eau et le gouvernement indonésien, cet événement d’envergure internationale rassemble des chefs d’État et de gouvernement, des responsables d’institutions internationales, des experts et acteurs du secteur afin d’échanger sur plusieurs sujets liés à l’eau, une ressource vitale menacée par les dérèglements climatiques en cours.

Le site officiel du 10ème Forum mondial de l’eau indique que les travaux de cette édition mettront en évidence six priorités : « l’eau pour l’homme et la nature », « la sécurité et la prospérité de l’eau », « la réduction et la gestion des risques de catastrophes », « la coopération et l’hydro-diplomatie », « les financements innovants dans le domaine de l’eau » et « la connaissance et l’innovation ».

Le 10ème Forum mondial de l’eau prévoit plusieurs expositions réparties selon deux catégories (pavillons nationaux et pavillons des organisations) mettant en lumière les innovations technologiques relatives à l’eau, à l’environnement et à l’assainissement, et réunissant les principaux acteurs du secteur, parmi lesquels des chercheurs, des scientifiques, des fabricants et des fournisseurs de produits et de services.