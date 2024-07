Belgique : le risque terroriste maintenu au niveau de  »menace grave »

Depuis l’attentat du 16 octobre dernier perpétré à Bruxelles contre des supporters de football, le niveau général de menace en Belgique est fixé au niveau 3, »et il ne changera pas avant la fin de l’été », a assuré Gert Vercauteren, directeur par intérim de l’OCAM, cité dans un communiqué de l’organe.

»Nous tenons compte de plusieurs facteurs, tels que le nombre de signalements, leur gravité et le nombre de dossiers terroristes traités par les autorités judiciaires, la police et les services de renseignement. Mais aussi des événements déclencheurs qui ont un impact émotionnel et peuvent susciter une réaction”, a-t-il expliqué.

L’OCAM a reçu 332 signalements de menace l’année dernière, soit une augmentation de 41% par rapport à l’année 2022, selon les chiffres du dernier rapport annuel de l’organe. Pas moins de 7,8% de ces signalements ont été évalués comme une menace grave.