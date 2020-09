BEI/GCAM: Accord de financement de 200 M€ pour soutenir les écosystèmes agricoles au Maroc

Signé par la vice-présidente de la BEI, Emma Navarro et le président du directoire du GCAM, Tariq Sijilmassi, en présence du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, cet accord a pour objectif premier d’appuyer et accompagner la mise en œuvre de la nouvelle stratégie agricole du Royaume “Génération Green 2020-2020”, indique un communiqué conjoint des deux parties. Cette ligne de crédit porte sur le financement des chaines de valeurs agricoles, toutes productions confondues et touche l’ensemble de l’écosystème y afférent (production, stockage, logistique, conditionnement, emballage, transformation, commercialisation, etc). Y sont éligibles l’ensemble des segments de production alimentaire, amont et aval (exploitations agricoles, coopératives agricoles, Groupements d’intérêt économique, petites et moyennes entreprises, très petites entreprises, etc). Elle cible en particulier les investissements productifs et générateurs d’emplois et de valeur ajoutée et ce en parfait accord avec les orientations de “Génération Green 2020-2030”.

Ce soutien d’envergure fait aussi partie de la mobilisation de l’Union européenne (UE) face à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), fait savoir le communiqué, ajoutant que ce prêt sera accompagné d’une assistance technique pour appuyer le GCAM dans la digitalisation des chaines de valeur agricoles et le financement vert. La BEI mobilisera également des ressources additionnelles pour accompagner le GCAM et ses clients à travers une assistance technique ciblée qui permettra d’une part de soutenir la digitalisation de ce secteur et l’emploi du “big data” et, d’autre part, de développer des mesures et actions en faveur de l’environnement.

Dans son mot d’ouverture de la cérémonie de signature tenue par visioconférence, M. Akhannouch s’est réjoui du soutien apporté par la BEI et le GCAM à la vision stratégique pour le secteur agricole “Génération Green 2020-2030”. Il a également souligné que cette démarche est une première action de concrétisation de cette nouvelle stratégie depuis son lancement par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI en février dernier.

De son côté, Mme Navarro a indiqué que le secteur privé est une priorité pour la BEI. “A cet effet, nous y accordons une importance particulière et tenons, à travers ce partenariat, à soutenir les petites entreprises et les entreprises à taille intermédiaire dans un secteur clef pour l’économie marocaine. Il s’agit pour nous d’un partenariat stratégique avec un acteur majeur pour le financement de la bio-économie au Maroc”, a-t-elle poursuivi. Et de conclure: “Face aux défis à relever en cette période critique pour tous, nous sommes très mobilisés pour soutenir l’économie du Maroc”.

Pour sa part, M. Sijilmassi a relevé que “cette convention est un premier pas entre le GCAM et la BEI dans la construction d’un partenariat solide et durable au profit du monde agricole et rural”. “A travers cet accord, nous souhaitons renforcer encore plus notre appui au secteur agricole qui reste la priorité absolue de notre Banque, et, surtout, mobiliser davantage de moyens pour accompagner la nouvelle stratégie agricole du pays”, a-t-il fait valoir. “A ce titre, cette opération s’insère dans le cadre d’un programme de soutien et de relance d’envergure que le GCAM prépare avec le ministère de l’Agriculture à destination des agriculteurs, des agro-industries et de la classe moyenne en milieu rural. Ce programme sera divulgué ultérieurement”, a soutenu M. Sijilmassi. Ce financement fait également partie de la mobilisation de l’UE face au covid-19 et plus particulièrement du programme “Team Europe”, créé dans l’objectif de soutenir les pays partenaires, notamment les pays hors de l’Europe, dans la lutte contre cette crise sanitaire et en atténuer les effets économiques et sociaux.

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’UE, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

Partenaire clef du Maroc depuis plus de 40 ans, la BEI lui a octroyé depuis 2007, plus de 5 milliards d’euros de financements, dont 30% dédiés au secteur privé.

Le GCAM se mobilise auprès des agriculteurs pour répondre efficacement à l’ensemble de leurs besoins et apporter des solutions innovantes et efficaces aux problématiques du monde rural. Le groupe présente aujourd’hui un total bilan de plus de 10 milliards euros et un encours de crédits de 8 milliards euros dont plus de la moitié est affectée au secteur agricole, agroalimentaire et aux activités économiques en milieu rural.