Assemblées FMI/BM : Bruno Le Maire à Marrakech du 11 au 13 octobre

Bruno Le Maire, ministre français de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, se rend à Marrakech du mercredi 11 octobre au vendredi 13 octobre dans le cadre des Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale.

En marge des réunions, Bruno Le Maire s’entretiendra avec le Premier ministre, Aziz Akhannouch, ainsi qu’avec Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des Finances du royaume du Maroc.

Les ministres du G7 et du G20 Finances se réuniront, les jeudi 12 et vendredi 13 octobre, pour discuter essentiellement de la situation économique mondiale et des risques qui pèsent sur elle, notamment la guerre en Ukraine et les attaques meurtrières du Hamas contre Israël.

Ils travailleront également sur le pilier 1 de la réforme de la taxation internationale, qui doit se conclure d’ici la fin de l’année. Ces Assemblées annuelles seront enfin l’occasion d’avancer significativement sur l’évolution de la Banque mondiale et sur la réforme de la gouvernance du FMI.

Le ministre français aura également une série d’entretiens bilatéraux avec notamment Jay Banga, président de la Banque mondiale, et Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI).