Arabie Saoudite : Plus de 32 MM de dollars d’opportunités d’investissement en santé (ministre)

S’exprimant lors du Forum mondial de la santé qui se tient à Riyad, M. Al-Falih a mis en avant l’infrastructure numérique de santé de l’Arabie Saoudite, saluant le succès des différentes opérations de privatisation dans le secteur qui attirent plus de 120 milliards de riyals d’investissement.

A cette occasion, M. Al-Falih a souligné que le Royaume bénéficie d’un avantage concurrentiel important en tant que pays jouissant d’une grande fiabilité pour deux milliards de musulmans dans le monde, expliquant que tout médicament ou aliment halal produit dans le Royaume serait prometteur et disposerait d’un marché vaste et attractif.

A cet égard, le ministre a cité l’exemple d’investisseurs pakistanais aspirant à obtenir une licence et une certification de la Saudi Food and Drug Authority pour relocaliser leurs industries en Arabie Saoudite et exporter à l’international. Il a également exprimé l’espoir de financer des projets de soins de santé privés et d’hôpitaux via un fonds dédié aux infrastructures qui relève du Fonds saoudien pour le développement.

Pour sa part, le ministre de la Santé, Fahd Al-Jalajel, a estimé que la taille du marché pharmaceutique en Arabie Saoudite atteindra 72 milliards de riyals d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel d’environ 10%, soit le plus rapide parmi les pays du G20.

« La croissance rapide du secteur de l’assurance maladie privée a fait passer le nombre de clients du secteur à 12 millions, alors qu’il n’était que de 3 millions en 2011. La taille du marché a atteint 40 milliards de riyals et devrait doubler d’ici 2030 », a souligné M. Al-Jalajel.

Rappelant le lancement, il y a deux ans, d’un hôpital virtuel, érigé aujourd’hui comme « le plus grand au monde », le ministre a relevé que ce modèle de soins de santé moderne qui dessert 28 millions de bénéficiaires, a pu fournir plus de 50 millions de rendez-vous et consultations virtuels.

Par ailleurs, le forum a été marqué par le lancement du programme « Jumeau numérique », basé sur des solutions d’intelligence artificielle, outre le lancement d’investissements médicaux de près de 50 milliards de riyals.