A Munich, Kamala Harris promet des sanctions “sans précédent” à la Russie en cas d’invasion de l’Ukraine

La vice-présidente américaine Kamala Harris a souligné samedi lors de la Conférence sur la sécurité de Munich l’unité totale entre les Etats-Unis et leurs alliés, promettant des sanctions sévères à la Russie en cas d’invasion de l’Ukraine.

Dans un discours, Mme Harris a martelé que le soutien des États-Unis à l’alliance de l’OTAN était “sacro-saint” et a promis que la Russie ferait face à des sanctions économiques “sans précédent” en cas d’invasion.

“Laissez-moi être clair, je peux dire avec une certitude absolue que si la Russie envahit à nouveau l’Ukraine, les États-Unis, ainsi que nos alliés et partenaires, imposeront des coûts économiques importants et sans précédent”, a affirmé Mme Harris qui s’est déplacée en Europe dans un contexte de grandes tensions entre Moscou et l’Ukraine.

“L’imposition de ces mesures radicales et coordonnées infligera de grands dommages à ceux qui doivent être tenus pour responsables”, a-t-elle ajouté.

Le président américain Joe Biden a déclaré vendredi soir qu’il était convaincu que le président russe Vladimir Poutine avait décidé d’envahir l’Ukraine et que les États-Unis pensaient que la capitale de l’Ukraine, Kiev, était une cible probable dans les jours à venir.

Les États-Unis estiment que la Russie a entre 169.000 et 190.000 soldats à proximité ou en Ukraine.

Dans le même temps, les États-Unis affirment qu’ils ne ferment pas la porte à la diplomatie pour désamorcer la crise.

A cet égard, Mme. Harris a réitéré samedi que les États-Unis et leurs alliés européens restaient ouverts à la résolution de la crise par la diplomatie tout en étant prêts à pénaliser la Russie en cas d’incursion.