38ème édition du festival du film d’Alexandrie pour les pays méditerranéens: un film marocain en lice

Le film marocain “Selâa”, dont certaines scènes ont été tournées dans plusieurs régions du Maroc, raconte une histoire d’évasion de la souffrance vers une autre souffrance à travers un groupe d’immigrés d’Afrique subsaharienne, dont chacun espère rejoindre clandestinement l’autre côté de l’Atlantique pour améliorer sa situation sociale et ses conditions familiales mais ils vont être victimes de la cupidité des trafiquants d’êtres humains. Mohamed Nasrat, réalisateur et scénariste a réalisé de nombreux films et séries, dont “Juha Ya Juha 2”, “Sarkha Al Akhira”, “Dounya Douara”, “Yakoute W Anbar” et “Hdidan wa Bent El Haraz”.

Outre le film marocain, des films représentant notamment la Syrie, le Liban, la Grèce, l’Italie, l’Espagne, la Croatie et le Canada participeront à la compétition officielle de cette édition. Au programme de cette édition, qui porte le nom du grand artiste Mahmoud Hemida, figure notamment des hommages qui seront rendus à plusieurs artistes, dont Donia Samir Ghanem, la star grèce Álkistis Protopsálti, l’artiste française Mariat Borgo et le producteur Wajih Al-Leithy.

La direction du festival a décidé également d’allouer lors de la 38ème édition une somme d’environ 20.000 dollars pour soutenir des projets de courts métrages.