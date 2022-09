Dialogue national de l’urbanisme et de l’habitat: adoption d’une approche participative visant à intégrer toutes les parties prenantes ( Fatima Ezzahra El Mansouri)

Dans un entretien accordé à la MAP, la ministre a souligné que le Dialogue repose sur la concertation avec tous les acteurs dans le domaine de l’urbanisme et de l’habitat notamment les départements ministériels, les établissements publics, les élus et les instances professionnelles, la société civile et les experts, aussi bien au niveau national que régional, et ce par la discussion et l’échange de vues sur les problèmes liés à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire et à l’offre de logements adéquats pour les différentes catégories de la société.

A cet effet, note Mme El Mansouri, un comité national a été créé sous forme d’un cadre institutionnel regroupant les différents acteurs concernés et intervenants, afin d’élaborer une feuille de route à la lumière des recommandations qui seront formulées à l’issue des différentes réunions de concertation, prévues le 21 septembre, au niveau de toutes les régions.