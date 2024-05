Rabat: les lauréats du 2è Prix « Al Qods Acharif » d’excellence journalistique dévoilés

Lors de cette seconde édition, qui porte le nom de l’ancien directeur de Laâyoune TV, feu Mohamed Laghdaf Eddah, les productions des lauréats ont été réparties en trois catégories, à savoir le podcast, le reportage télévisé et l’article de presse écrite-électronique.

Le jury du Prix, présidé par l’académicien et romancier palestinien Walid Shurafa, professeur de l’enseignement supérieur à l’Université d’Al Qods, comprenait de nombreux professeurs et chercheurs dans le domaine du journalisme et des médias au Maroc et en Palestine.

Ainsi, le prix de la catégorie « Podcast » a été décerné à l’étudiant Jabrane Massad de Palestine pour son œuvre intitulée « Ici Radio Al Qods », ainsi qu’aux étudiants Oumaima Kazir et Salaheddine Damnati du Maroc (ex æquo), pour leurs travaux respectifs « Cri » et « Manara » (Phare).

Dans la catégorie du « Reportage TV », le Prix a été attribué à l’étudiant Mohamed Hamidi du Maroc pour son travail sur « l’israélisation de l’éducation à Al Qods » et aux deux étudiantes palestiniennes Ranad Errimaoui et Sundous Aouad pour leur oeuvre conjointe « Chantez pour Al Qods ».

S’agissant de la catégorie de l’article de presse écrite-électronique, l’étudiante Leila Ghrabi a remporté le prix pour son travail intitulé « Martyrs du Maroc: sacrifice d’une âme pour raviver la terre de la paix ».

A cette occasion, il a été précédé à la remise de la médaille du courage et de bravoure au syndicat des journalistes palestiniens. Il s’agit d’une médaille décernée par l’Observatoire de « ARRIBAT » pour l’observation, le suivi et l’évaluation relevant de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, pour rendre hommage aux journalistes ayant consenti des sacrifices pour la défense des valeurs de liberté et de justice.

En outre, la prime annuelle d’appui à la liberté des médias et de la presse en Palestine a été octroyée à deux institutions médiatiques désignées depuis Al Qods par l’équipe de l’Observatoire, à savoir « Yaboos Radio » et la plateforme « Mouhit ».

Lors de cette cérémonie, un hommage posthume a été rendu au journaliste palestinien, feu Mahmoud Maarouf, ancien directeur du bureau du journal « Al Quds Al Arabi » à Rabat.

S’exprimant à cette occasion, le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a souligné que le Maroc continue d’assumer sa responsabilité historique en matière de défense de la cause palestinienne, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, en s’acquittant de ses missions de solidarité constante envers les frères palestiniens et leurs institutions légitimes, selon une approche réaliste, qui procède d’une assimilation parfaite des effets des mutations profondes que connait l’ensemble de la région du Moyen-Orient.

M. Cherkaoui a cité notamment l’Appel d’Al Qods, signé le 30 mars 2019 à Rabat par le Roi Mohammed VI et le Pape du Vatican, en tant que document de référence appelant à respecter le caractère spécifique de la Ville Sainte d’Al Qods et à garantir aux adeptes des trois religions célestes l’exercice de leurs cultes en toute sérénité, liberté et sécurité.

« Les valeurs de droit, de liberté et de justice sont ce qui nous rassemble aujourd’hui dans cette 2ème édition du Prix Al Qods Acharif d’excellence journalistique dans les médias de développement destiné aux étudiants des instituts des médias au Maroc et en Palestine », a-t-il affirmé, tout en saluant les organisateurs de cette initiative qui offre une nouvelle opportunité de formation, de compétition et d’abnégation en vue de faire entendre la voix du droit.

De son côté, l’ambassadeur de la Palestine au Maroc, Jamal Choubaki, a souligné que l’organisation de ce prix et l’hommage rendu à des journalistes palestiniens est une reconnaissance qui honore le parcours professionnel et responsable des journalistes palestiniens ainsi que la cause palestinienne.

Cette initiative, a-t-il dit, s’inscrit dans la continuité d’une approche avant-gardiste adoptée par le Royaume à travers l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, l’ISIC de Rabat, les divers établissements médiatiques et universitaires ainsi que les forces marocaines, pour soutenir le mouvement de la presse palestinienne.

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, a indiqué dans une allocution lue en son nom, que les Prix Al Qods Acharif de l’excellence journalistique dans les médias de développement témoignent du travail intensif et des réalisations continues de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, conformément aux hautes orientations du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, en vue de soutenir les droits légitimes du peuple palestinien en consécration des positions de principe constantes du Royaume à l’égard de la cause palestinienne et de son engagement envers les Maqdessis depuis des décennies.

M. Bensaïd a ajouté que ces prix reflètent également la volonté constante du Souverain d’encourager le journalisme et les médias en tant qu’instrument de sensibilisation de la société, d’influence positive, de promotion du développement et du rapprochement culturel et civilisationnel entre les sociétés.

Le ministre a, par ailleurs, mis en exergue les efforts du regretté journaliste marocain Mohamed Laghdaf Eddah qui a fait preuve d’engagement et de dévotion, évoquant la grande compétence médiatique du défunt et son professionnalisme empreint d’un esprit de patriotisme sincère et d’attachement aux constantes de la Nation.

De son côté, le directeur de l’ISIC, Abdellatif Bensfia, a estimé que la célébration des lauréats du Prix Al-Qods Acharif de l’excellence journalistique dans les médias de développement du Maroc et de Palestine « est une preuve que ce projet aux humbles débuts est désormais celui de nous tous, ce qui nous impose d’œuvrer pour son développement ».

M. Bensfia a également indiqué que l’objectif inhérent de cette initiative est de souligner que « l’idée de la Palestine, avec tous ses symboles, est présente dans tous les esprits ».

La création ce Prix s’inscrit dans le cadre de l’intérêt porté par l’Agence à la consolidation de la dimension humanitaire, sociale et solidaire dans son action, en droite ligne des hautes Instructions Royales du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, consistant à mobiliser tous les efforts pour soutenir les Palestiniens et leurs institutions.

L’Agence entend, à travers ce Prix, consacrer la prise de conscience des générations montantes sur la cause palestinienne, et inciter les étudiants en journalisme et en communication au Maroc et en Palestine à initier des études et recherches sur la réalité et l’avenir d’Al-Qods, en consécration des efforts consentis par l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif dans les domaines social, économique et humanitaire.