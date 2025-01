Mali : au moins 30 terroristes tués dans une attaque dans l’ouest du pays

« Les terroristes, infiltrés en grand nombre dans la ville avec des complicités internes, se sont attaqués à certains points sensibles de la localité » avant d’en être repoussés grâce à une réaction ferme des militaires, a précisé l’armée dans un communiqué.

Le bilan provisoire des affrontements est d’un mort, ainsi qu’un véhicule calciné du côté des Forces de défense et de sécurité maliennes, contre 30 tués du côté des terroristes, qui ont abandonné sur le terrain 19 pistolets-mitrailleurs AK47, trois mitrailleuses PKM, un lance-roquette-antichar (LRAC) et une importante quantité de munitions, ajoute la même source.

« La situation est sous contrôle et le ratissage continu », a souligné le communiqué qui a salué « le professionnalisme des unités engagées », ce qui a permis de minimiser « les dommages collatéraux ».

Dimanche, l’armée malienne a annoncé avoir arrêté Mahamad Ould Erkehile, alias Abou Rakia ou Abou Hach, un « chef de premier plan » de l’Etat islamique au Grand Sahara (EIGS), et avoir tué plusieurs de ses combattants.

Longtemps recherché, Mahamad Ould Erkehile est connu pour sa responsabilité et sa participation à des atrocités de masse, exactions et abus contre les populations dans le nord du Mali, ainsi que pour ses attaques contre les Forces armées maliennes.

Le Mali est en proie depuis 2012 aux agissements de groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda et à l’organisation État islamique et aux violences de groupes communautaires et crapuleux.