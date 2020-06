Maroc: l’application Wiqaytna franchit la barre de 1 million de téléchargements (ministère)

Ce nouveau dispositif aidera à notifier et prendre en charge plus rapidement les personnes exposées à des cas confirmés COVID-19 et limiter ainsi la circulation du virus, souligne le ministère dans un communiqué, indiquant qu’il s’agit d’un dispositif complémentaire mais qui s’avère utile à la veille du début de l’assouplissement progressif des mesures de confinement.

La même source assure que l’application disponible pour téléchargement sur www.wiqaytna.ma et sur Google Play et App store, s’inscrit dans une logique de respect strict des données à caractère personnel et d’anonymat des cas déclarés positifs et des personnes exposées.

Lancée le 1er juin, l’application, basée sur la technologie Bluetooth et dont l’utilisation est volontaire, notifie ses utilisateurs en cas de proximité physique prolongée avec un autre utilisateur qui s’avère positif au Coronavirus dans les 21 derniers jours qui suivent le contact.

Cette solution mobile, inscrite dans les efforts de lutte contre la propagation du nouveau Coronavirus, est lancée dans le cadre d’une campagne nationale de sensibilisation, sous le thème “Restons vigilants, protégeons-nous mutuellement”, dont l’objectif est d’inciter les citoyens à continuer à adopter les mesures de prévention limitant la propagation de ce virus, rappelle-t-on.