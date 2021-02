Virus : Israël prolonge le confinement pour la troisième fois

Le nombre des personnes contaminées étant toujours à la hausse malgré une intense campagne de vaccination, le gouvernement a rallongé pour la troisième fois le confinement imposé le 27 décembre à la population israélienne, le troisième depuis le début de la pandémie.

Après une longue réunion, les ministres se sont mis d’accord pour maintenir le confinement jusqu’à vendredi 7h.

Le gouvernement se réunira mercredi prochain pour examiner la situation et envisager un nouveau prolongement, est-il écrit dans le le communiqué.

Le confinement a été violé dimanche par des milliers de juifs ultra-orthodoxes qui ont participé aux funérailles d’un rabbin à Jérusalem.

L’enterrement d’un autre rabbin dans cette même ville, dans la soirée, a provoqué une nouvelle violation du confinement : si seules 20 personnes sont autorisées d’après la loi à suivre la dépouille d’un défunt, elles étaient en effet des milliers à s’être réunies pour les obsèques du rabbin Yitzhak Sheiner.

Le Parlement israélien s’est prononcé dans la journée en faveur d’une augmentation des amendes contre les contrevenants aux restrictions sanitaires.

Les députés ont ainsi voté en troisième lecture le projet de loi prévoyant de doubler le montant des amendes pour les commerces et les écoles qui braveraient le confinement : celles-ci passent de 5.000 à 10.000 shekels (2.500 euros).

Depuis un mois, l’Etat hébreu a vacciné plus de trois millions de ses habitants, a annoncé le ministère de la Santé.

Israël s’est engagé à partager ses données sur les effets de cette immunisation au géant Pfizer en contrepartie de la livraison rapide de vaccins.

Malgré cette campagne qui a permis de vacciner un tiers de la population, Israël a enregistré ces dernières 24 heures un peu plus de 3.500 cas de contamination.

Le ministre de l’Intérieur Arié Dery a en outre prolongé de deux jours la fermeture des passages frontaliers avec la Jordanie et l’Egypte, annoncée mercredi dernier.

Les vols internationaux suspendus depuis le 26 janvier le resteront et l’aéroport international Ben Gourion demeurera fermé encore une semaine, a décidé le gouvernement.

Malgré ces mesures sanitaires, le mois de janvier est dès à présent le plus meurtrier en Israël, avec plus de 1.000 personnes mortes à cause du virus sur les plus de 4.700 décès dénombrés depuis mars en liaison avec le Covid-19. Jusqu’au 31 janvier, Israël a officiellement enregistré 643.006 cas dont 4.786 morts.