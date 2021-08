(Vidéo) Le Wali Lamine Benomar assure la consule générale de Sierra Leone à Dakhla du plein soutien de la région pour développer la coopération et les échanges

Le Wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, assure la consule générale de la Sierra Leone à Dakhla du plein soutien des autorités publiques et celui de la société civile afin de développer la coopération et les échanges entre la région et son pays.