Vernissage de l’exposition « Saladi, l’Alchimiste » au musée Jemâa El Fna en présence de la DG du FMI, Kristalina Georgieva

Le vernissage de l’exposition de l’artiste- peintre Abbès Saladi, un événement phare placé sous le signe « Saladi, l’Alchimiste » a eu lieu, dimanche au Musée du Patrimoine Immatériel dans la mythique place de Jemaâ El Fna à Marrakech, en présence d’un aréopage de personnalités, notamment Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des Finances, Kristalina Georgieva, Directrice générale du Fonds Monétaire International (FMI) et Mehdi Qotbi, président de la Fondation Nationale des Musées (FNM).

Cette belle exposition donne à voir et à apprécier une collection inédite des œuvres artistiques de Abbès Saladi, l’une des figures emblématiques de l’art marocain et enfant de la place de Jemaâ El Fna. A travers cette belle exposition, l’artiste se révèle être un conteur avec des couleurs dévoilant des récits fantastiques à travers ses peintures, en utilisant des signes et symboles propres à lui et à son univers, tout en se nourrissant de cette place mythique de Jemaâ El fna.

Organisée en prélude aux assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International qui se tiendront du 09 au 15 octobre dans la Cité ocre, cette exposition coïncide avec la réouverture du Musée après des travaux de restauration, de de réfection et de consolidation post- séisme, réalisés en un temps record.

« Le Maroc est un pays magnifiquement riche par sa diversité et par son patrimoine culturel », a déclaré Mme Kristalina Georgieva à la presse, tout en saluant le sens de l’hospitalité dont fait montre le peuple marocain.

Pour sa part, le président de la Fondation Nationale des Musées, Mehdi Qotbi, s’est dit « ravi » de voir les Assemblées annuelles BM/FMI commencer par la culture avec ce musée exceptionnel qui a été soigneusement et rapidement remis en état après le séisme du 8 septembre dernier.

« L’impossible n’est pas marocain », a affirmé M. Qotbi, se disant « ému de cet esprit de solidarité et de mobilisation dont fait preuve les Marocains, derrière le SM le Roi Mohammed VI ».

« L’exposition d’aujourd’hui rend hommage à Abbes Saladi, fils de Jamaa El Fna, mais aussi à une constellation d’autres artistes-peintres ayant marqué notre paysage culturel », a par ailleurs souligné le président de la FNM.

Pour M. Qotbi, « la réouverture de ce musée illustre la volonté de la Fondation Nationale des Musées de redynamiser l’offre culturelle et touristique de Marrakech« . « Elle a été rendue possible grâce à la mobilisation de tous les moyens nécessaires, ainsi qu’à l’importante contribution d’ALIPH Fondation (Ndlr: Alliance internationale pour la protection du patrimoine), dont le Maroc est un membre actif », a-t-il ajouté.

L’un des moments forts aussi de la cérémonie de vernissage de cette exposition a été également le dévoilement des plaques commémoratives de Hamid Triki, Juan Goytisolo, Edmond Brion et Auguste Cadet.

Situé à l’ancien siège de Bank Al Maghrib dans la mythique Place de Jemaâ El Fna à Marrakech, le Musée du Patrimoine Immatériel a été inauguré en février dernier, et ce, après plusieurs années de travaux de restauration.

Cet espace muséal offre aux visiteurs l’opportunité de découvrir l’histoire de la Place mythique de Jemaâ El Fna, de valoriser la Halqa et ses différents arts, et de sensibiliser le public sur l’intérêt majeur de ce patrimoine commun, afin de le préserver et de le transmettre aux générations futures.