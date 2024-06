Utilisation de fausses photographies de Lalla Latifa: le Ministère de la Maison Royale appelle au respect du deuil

Le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie fait savoir qu’à la suite de l’annonce du décès de SAR la Princesse Lalla Latifa, mère du Roi Mohammed VI, « il a été constaté un usage malencontreux sur les réseaux sociaux, de photographies non authentiques et mensongères », attribuées à Feue Lalla Latifa.

« Nous appelons l’ensemble des citoyens au respect des lois y afférentes et du deuil de l’Illustre Famille Royale », a indiqué le communiqué de la Maison Royale.