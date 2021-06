USA: Les sénateurs démocrates échouent à faire adopter une importante réforme électorale

Les sénateurs ont voté à 50-50 dans un Sénat divisé à parts égales sur l’avancement de la loi “For the People”, les démocrates échouant à obtenir les 60 voix nécessaires pour surmonter un blocage parlementaire (filibuster) du GOP.

Il s’agit d’un coup dur significatif, mais sans surprise, pour les espoirs des démocrates de faire passer une vaste réforme électorale fédérale pour combattre une vague de nouvelles restrictions de vote dans les États dirigés par les républicains.

S’exprimant à l’issue du vote, le chef de la majorité démocrate, Chuck Schumer, a suggéré que son homologue républicain Mitch McConnell déployait les mêmes tactiques que celles utilisées par les sénateurs du Sud pour s’opposer aux efforts entourant le Voting Rights Act de 1965 interdisant les discriminations raciales dans l’exercice du droit de vote.

“Le leader républicain utilise le langage et la logique des sénateurs sudistes des années 60 qui défendaient les droits des États et c’est une position indéfendable pour tout sénateur, quel qu’il soit, et encore moins pour le leader de la minorité”, a-t-il dit.

Le refus des républicains d’autoriser le Sénat à débattre du projet de loi va probablement accroître la pression sur les démocrates modérés pour qu’ils soutiennent l’élimination du filibuster à 60 voix, une mesure à laquelle les démocrates modérés Joe Manchin et Kyrsten Sinema s’opposent farouchement.

Le président Biden et les démocrates ont qualifié l’adoption d’une réforme électorale fédérale de question de droits civiques cruciale pour la génération actuelle, tandis que les républicains ont condamné les efforts des démocrates comme étant un “coup de force” inconstitutionnel.