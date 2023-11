Une Ferrari de 1962 vendue 47 millions de dollars aux enchères à New York

Décrite par la maison de vente aux enchères Sotheby’s comme « The One », la Ferrari vendue lundi est la seule GTO Tipo à être pilotée par l’équipe de course Scuderia Ferrari du constructeur automobile italien.

La voiture était détenue lors des 38 dernières années par un collectionneur américain, une période que Sotheby’s décrit comme « caractérisée par un entretien diligent et fastidieux ».

Elle a participé aux 24 Heures du Mans en 1962, où elle était pilotée par Mike Parkes et Lorenzo Bandini.

Le véhicule a ensuite été vendu par Ferrari et son moteur a été remplacé par une unité de 3 litres avec transmission à cinq vitesses, la convertissant ainsi à la spécification 250 GTO.

Sous cette forme, la voiture a terminé deuxième du championnat sicilien de course de côte de 1965.

La voiture a ensuite appartenu à Fred Leydorf, président du Ferrari Club of America (FCA), qui a supervisé une rénovation complète du véhicule.

Elle a aussi remporté un FCA Platinum Award ainsi que la deuxième place dans la catégorie 250 GTO du Concours d’élégance de Pebble Beach 2011.

La voiture a ensuite remporté le prix Best of Show au Concours d’élégance d’Amelia Island la même année, puis a participé à la tournée du 60e anniversaire de la 250 GTO en septembre 2022.

La vente de cette rare Ferrari n’a pas battu le record absolu pour une voiture vendue aux enchères, détenu par une Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé adjugée en 2022 pour 143 millions de dollars.