Ouverture à Abou Dhabi du 2ème Congrès mondial des médias, avec la participation du Maroc

Ce congrès, auquel participe l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), représentée par son Directeur général, M. Fouad Arif, vise à mettre en lumière le rôle crucial des médias dans les domaines de la durabilité, de l’innovation et de l’éducation, avec un accent particulier sur la jeunesse, notamment à travers la participation d’étudiants d’une centaine d’universités de par le monde.

Cet événement, auquel participe également une délégation représentant le ministère marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a aussi pour objectif de mettre en avant les dernières technologies et innovations et leur rôle dans l’avenir des médias.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de la Tolérance et de la Coexistence des Émirats arabes unis, Cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, a souligné l’importance de cette grand-messe pour l’avenir des médias, appelant les professionnels du secteur à tirer le meilleur parti du développement technologique et des innovations de manière à contribuer au développement du « quatrième pouvoir ».

Pour sa part, le directeur général de l’Agence de presse des Émirats (WAM) et président du haut Comité d’organisation du Congrès mondial des médias, Mohammed Jalal Al Rayssi, a indiqué que cet événement se veut une plate-forme mondiale de premier plan visant à contribuer au renforcement de la coopération internationale et à l’établissement de nouveaux partenariats qui encouragent l’innovation, offrant ainsi des opportunités prometteuses dans ce secteur vital.

Placé sous le haut patronage de SA Cheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-premier ministre et ministre de la Cour présidentielle, le 2ème Congrès mondial des médias, organisé par le groupe ADNEC et WAM, sera marqué par la tenue de plusieurs activités dont la plateforme éducative, le Conseil de l’innovation, la plateforme NexTech, ainsi que des tables rondes et des ateliers.

Organisé autour du thème « Façonner l’avenir de l’industrie des médias », le Congrès, qui se poursuit jusqu’au 16 novembre, réunira des représentants des secteurs gouvernementaux, médiatiques, universitaires et industriels, lors de sessions thématiques axées sur des sujets clé et animées par des experts de haut niveau de l’industrie des médias.