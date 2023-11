Séoul et Washington revoient leur « stratégie de dissuasion sur mesure »

Selon l’agence de presse Yonhap, la “stratégie de dissuasion sur mesure”, révisée pour la première fois depuis son adoption en 2013, souligne l’engagement de “dissuasion étendue” des Etats-Unis d’utiliser toute la gamme de ses capacités militaires, dont le nucléaire, pour défendre Séoul contre Pyongyang.

Les deux pays ont travaillé ensemble pour améliorer le document militaire afin de refléter les menaces nucléaires et de missiles, étant donné que Pyongyang a effectué six essais nucléaires et a inscrit dans sa législation le droit d’effectuer des frappes nucléaires préventives pour se protéger, a précisé Yonhap.

La révision contient des orientations sur les moyens de tirer parti de l’ensemble des capacités militaires américaines, y compris les capacités nucléaires, contre les éventuelles attaques nucléaires et autres attaques par Pyongyang, a fait savoir la même source.

Les deux parties se sont également engagées à organiser régulièrement des simulations et des exercices militaires conjoints afin de mieux se préparer aux éventualités dans la péninsule coréenne. Les Etats-Unis ont aussi accepté de partager en temps réel les données des satellites de reconnaissance militaires avec la Corée.

Les deux pays se sont également engagés à élargir la coopération trilatérale en matière de sécurité avec le Japon en activant un mécanisme de partage de données en temps réel concernant les lancements de missiles nord-coréens le mois prochain.