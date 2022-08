Une étude américaine alerte sur le risque dévastateur d’une guerre nucléaire

Pas moins de cinq milliards de personnes pourraient perdre la vie en cas de guerre nucléaire moderne qui conduirait notamment à une famine à l’échelle mondiale due à la suie bloquant la lumière du soleil dans l’atmosphère, alerte une étude américaine citée lundi par l’agence Bloomberg.

Des scientifiques de l’Université Rutgers dans le New Jersey (Nord-est) ont répertorié les conséquences de six scénarios possibles de conflit nucléaire, relevant notamment qu’une confrontation à grande échelle entre les États-Unis et la Russie, le pire des cas, anéantirait plus de la moitié de l’humanité.

Publiée dans la revue “Nature Food”, l’étude se réfère aux estimations basées sur des calculs de la quantité de suie qui pourrait pénétrer dans l’atmosphère à partir de tempêtes de feu déclenchées par la détonation d’armes nucléaires.