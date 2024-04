Un soutien français de 9 millions euros à l’Unicef pour l’amélioration des soins de santé maternelle et infantile à Gaza

Le gouvernement français a accordé un soutien financier d’une valeur de 9 millions d’euros au profit du Fonds des Nations-Unies pour l’enfance (UNICEF), destiné à restaurer et à améliorer les services de santé reproductive, de nutrition et de santé maternelle, néonatale et infantile dans la bande de Gaza.