Un Conseiller du président palestinien salue les positions du Maroc et son soutien aux droits du peuple palestinien

Le Conseiller du président palestinien pour les affaires religieuses, Mahmoud El Habach, a salué les positions du Royaume du Maroc, sous le leadership du Roi Mohammed VI, soutenant les droits du peuple palestinien à l’établissement d’un État indépendant avec Al Qods comme capitale.

Dans une déclaration à la MAP, M. El Habach a indiqué que la position exprimée aujourd’hui par le Maroc au sujet de l’actuelle escalade dans la Bande de Gaza « est en phase avec l’orientation internationale rejetant l’agression et soutenant les droits du peuple palestinien ».

« Cette position constitue aussi un soutien moral et politique à la direction et au peuple en Palestine et à leur détermination à établir un État indépendant, à préserver les droits du peuple palestinien et à mettre fin aux agressions récurrentes qui le ciblent », a-t-il ajouté.

« Nous apprécions toutes les positions arabes dénonçant cette agression et soutenant le droit du peuple palestinien, et nous appelons à mettre un terme à cette guerre d’extermination dans la Bande de Gaza, en Cisjordanie et à Al-Qods », a-t-il souligné.