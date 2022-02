Ukraine: une voie diplomatique demeure ouverte, selon Blinken

Selon le département d’Etat, le chef de la diplomatie américaine a appelé, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue russe Sergueï Lavrov, à des “discussions de bonne foi”, en affirmant qu’une invasion russe de l’Ukraine provoquerait une “réponse transatlantique résolue, massive et unie”.

De son côté, M. Lavrov a qualifié de “provocations” les accusations de Washington, qui dit craindre une invasion russe dès les prochains jours, selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.

Vendredi, les Etats-Unis ont affirmé que la Russie pourrait envahir l’Ukraine “à tout moment” dans les prochains jours.

Une telle offensive est une “possibilité très, très réelle”, mais le renseignement américain ne sait pas si le président russe “a pris une décision définitive” ou non, avait déclaré le conseiller de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, Jake Sullivan, après une réunion virtuelle des principaux dirigeants occidentaux.

Plusieurs pays comme la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas, ont recommandé à leurs ressortissants de quitter l’Ukraine, et l’ambassade américaine à Kiev a ordonné samedi le retrait de son personnel non essentiel.