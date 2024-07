« Twisters » prend la tête du box-office nord-américain

Le film d’animation « Moi, moche et méchant 4 » s’est classé deuxième avec 23,8 millions de dollars.

« Inside Out 2 » de Disney et Pixar est troisième avec 12,8 millions de dollars, suivi du film d’horreur « Longlegs » du studio indépendant Neon avec 11,7 millions de dollars.

En cinquième position figure le film apocalyptique « A Quiet Place: Day One », qui a amassé 6,1 millions de dollars.

Voici le Top 10:

1. « Twisters » (80,5 millions de dollars)

2. « Moi, moche et méchant 4 » (23,8 millions)

3. « Inside Out 2 » (12,8 millions)

4. « Longlegs » (11,7 millions)

5. « A Quiet Place: Day One » (6,1 millions)

6. « Fly Me to the Moon » (3,3 millions)

7. « Bad Boys : Ride or Die » (2,7 millions)

8. Bad Newz (1,1 million)

9. « MaXXXine » (819.000)

10. « The Bikeriders » (700.000)