Tunisie/Présidentielle : des personnalités politiques appellent au respect de l’intégrité du processus électoral

Dans une déclaration conjointe, ces personnalités issues du monde politique et de la société civile ont appelé à la préservation du processus électoral en respectant les conditions préétablies de candidature et les droits des candidats qui seront en lice pour ces échéances électorales.

Les signataires de la pétition considèrent que l’introduction des modifications à la loi électorale et aux conditions de candidature à la prochaine présidentielle à l’exception des conditions de l’âge et de la nationalité risque de porter atteinte à la crédibilité de ces échéances. Ils ont également appelé à ne pas priver un candidat qui n’a pas été définitivement condamné de son droit à se présenter à la présidentielle sous aucun prétexte.

Cette pétition a réclamé en outre la mise en place de la Cour constitutionnel et l’ordre judiciaire, administratif et financier ainsi que l’annulation du décret-loi 35 qui permet au Président de démettre les magistrats de leur fonction sans consulter les structures judiciaires compétentes.

L’élection présidentielle en Tunisie se tiendra dans les délais prévus entre septembre et octobre de l’année en cours, selon l’Instance tunisienne pour les élections.

La Tunisie a connu ces deux dernières années des échéances électorales instaurant un mode de gouvernance par la base, dont les plus marquantes sont les élections législatives de fin 2022 et les élections locales de décembre et février derniers, largement boudées par les Tunisiens.