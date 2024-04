La recherche scientifique au Maroc est « très active » (Pdt de l’Académie des sciences en France)

Dans une déclaration à la MAP à l’occasion d’une conférence organisée à l’initiative de l’Académie du Royaume, M. Fischer a fait savoir que face au réchauffement climatique, des activités en matière de recherche scientifique sont en développement au Maroc, notamment dans le domaine agricole en vue de favoriser l’émergence d’une agriculture marocaine plus résiliente, à travers la recherche de solutions mieux adaptées au problème de la pénurie d’eau.

Revenant sur la conférence placée sous le thème « Les avancées de la recherche médicale : Jusqu’où et comment ? », M. Fischer a relevé qu’elle a été l’occasion de mettre la lumière sur la recherche dans plusieurs domaines, dont la médecine, l’immunologie et la génétique, le but étant de mettre en place des actions de coopération entre les deux Académies sur des sujets tels que la relation entre la science et le gouvernement et l’enseignement des sciences.

Dans le cadre du renforcement du partenariat scientifique entre la France et le Maroc, l’expert français a indiqué qu’un colloque se tiendra prochainement à Benguérir en partenariat entre l’Académie des sciences en France et l’Université Mohammed VI Polytechnique qui sera axé sur les questions de l’énergie, de l’intelligence artificielle et de l’éthique en lien avec cette dernière, ainsi que sur l’utilisation de l’énergie, l’accès à l’eau et la question de l’enseignement des sciences aux enfants dès le plus jeune âge afin de leur permettre de développer une culture et un raisonnement scientifiques.

Dans une déclaration similaire, Abdelaziz Sefiani, membre résident de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, a souligné que la majorité des progrès scientifiques et technologiques pose la problématique de l’éthique, sachant qu’ils ont inéluctablement un impact direct et considérable sur l’humain

Cette rencontre a permis aussi de mener une réflexion sur les moyens devant encadrer ces recherches et garantir le respect des règles d’éthique.

Rappelant que l’Académie Hassan II des sciences et techniques a pour principale mission de développer la recherche scientifique dans le Royaume, tout en contribuant à la définition des axes prioritaires de recherche, M. Sefiani a mis l’accent sur l’importance de telles rencontres en vue de faire le point sur les derniers développement réalisés par la recherche scientifique, citant l’exemple de la médecine, entre autres.

Cet événement a vu la participation d’un parterre de chercheurs, de médecins, d’universitaires et de personnalités de divers horizons.