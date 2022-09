Trudeau annule son voyage en Asie, dépêche l’armée en Nouvelle-Écosse

Trudeau a également offert le soutien du gouvernement fédéral et des ressources supplémentaires aux autres provinces affectées par le passage de la tempête.

“Il y a des gens qui voient leur maison détruite, des gens qui sont très inquiets – on va être là pour vous,” a déclaré Justin Trudeau lors d’une conférence de presse, samedi après-midi.

La Nouvelle-Écosse a sollicité l’appui des Forces armées canadiennes afin d’aider au nettoyage des débris.

L’armée avait déjà amorcé sa préparation en prévision de l’arrivée de ce qui était jusqu’à tout récemment un ouragan. Des membres des Forces canadiennes sont déjà sur le terrain en reconnaissance.

La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a aussi indiqué que l’armée se tient prête à intervenir dans tous les endroits où sa présence sera requise.

“On voit déjà beaucoup de dommages et la situation reste critique. Aujourd’hui et demain, j’encourage tout le monde à continuer d’écouter les autorités locales et à faire tout ce qu’il faut pour rester en sécurité,” a ajouté Trudeau.

Il a aussi indiqué en conférence de presse avoir parlé avec les quatre premiers ministres des provinces touchées et les avoir assurés de la collaboration du gouvernement fédéral pour gérer cette crise.

“On continue de suivre la situation de très près,” a assuré Justin Trudeau, qui a confirmé qu’il se rendra sur le terrain dans les prochains jours.

La tempête Fiona a touché terre vers 4 h, entre Canso et Guysborough, en Nouvelle-Écosse, avant de frapper l’Île-du-Prince-Édouard.

Des rafales de vent de 90 à 120 km/h ont été signalées en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, aux Îles-de-la-Madeleine et dans le sud-ouest de Terre-Neuve.

Le premier ministre a souligné qu’il s’agissait du genre de tempête qui survient une fois tous les 100 ans. Cependant, il a reconnu que ces catastrophes se produisent de plus en plus souvent, ce qui poussera le pays à mieux se préparer aux conséquences des changements climatiques.

“En tant que gouvernement, nous avons eu à répondre à de plus en plus d’événements météorologiques extrêmes au fil des dernières années, que ce soit des canicules, des inondations, des feux de forêt ou des ouragans,” a-t-il rappelé.

Les rafales de vent ont atteint 161 km/h sur l’île Beaver, en Nouvelle-Écosse, et plus de 475.000 foyers sont privés d’électricité dans les provinces atlantiques.