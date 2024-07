Tenue au Caire de la 3ème édition du modèle de simulation du Parlement arabe des jeunes

« En organisant chaque année diverses activités et manifestations pour la jeunesse, en coordination avec les États membres, la Ligue arabe tient à exprimer tout l’intérêt qu’elle porte à la jeunesse arabe et à ses besoins, ambitions et aspirations », a affirmé la secrétaire générale adjointe de la Ligue arabe, cheffe du Département des affaires sociales, Haifa Abu Ghazaleh, dans un communiqué.

Elle a ajouté que le modèle de simulation du Parlement arabe des jeunes, initié cette année en partenariat avec le secrétariat technique du Conseil des ministres arabes de la jeunesse et des sports sous le thème « Vers une approche participative sociétale durable », est l’une des activités que le secrétariat général tient à organiser régulièrement depuis plusieurs années, étant donné que ce modèle est une plateforme de dialogue pour préparer une génération de jeunes leaders conscients et capables d’assumer leurs responsabilités, de participer à la vie politique, de faire face à la réalité et à ses défis, et de planifier un avenir plus durable et plus stable.

Cette manifestation, qui se poursuivra jusqu’au 27 juillet courant, ambitionne de sensibiliser la jeunesse arabe aux défis communs auxquels sont confrontés les pays arabes et aux moyens d’y faire face, de renforcer les mécanismes de la diplomatie parlementaire des jeunes, et de doter la jeunesse arabe des compétences et des connaissances nécessaires.