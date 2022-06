Sommet de Bruxelles: l’Ukraine et la Moldavie obtiennent le statut de candidat

Les chefs d’État et de gouvernement des 27 ont décidé, jeudi lors du sommet de Bruxelles, de suivre la recommandation de la Commission européenne et d’accorder à l’Ukraine et à la Moldavie le statut de pays ”candidats à l’adhésion” à l’Union européenne.

Le Sommet “vient de décider du statut de candidat pour l’Ukraine et la Moldavie”, a tweeté le président du Conseil européen, Charles Michel, qui a qualifié cette décision d’’’historique”.

Ce jour “marque une étape cruciale de votre chemin vers l’UE”, s’est-il adressé à l’Ukraine et à la Moldavie.

“Aujourd’hui est un bon jour pour l’Europe”, a réagi, quant à elle, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

“Vos pays font partie de notre famille européenne”, a-t-elle ajouté à l’adresse des dirigeants ukrainien, moldave et géorgien.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a salué “sincèrement la décision des leaders de l’UE”, se félicitant de ce “moment unique et historique, dans les relations entre l’Ukraine et l’UE”. “Le futur de l’Ukraine est dans l’UE”, a-t-il écrit sur Twitter.

La présidente moldave, Maia Sandu, a souligné, elle, que la décision d’octroyer le statut de pays candidat à l’UE est un “signal fort et non-équivoque de soutien à nos citoyens et au futur européen” du pays, assurant de son engagement à “avancer sur le chemin des réformes”.

La Géorgie, qui avait officiellement demandé l’adhésion le même jour que la Moldavie, aura elle aussi le statut de candidate quand certaines priorités auront été réglées, a précisé Charles Michel.

Les leaders des 27 ont ainsi suivi la recommandation de la Commission européenne, qui avait été chargée d’évaluer les dossiers des trois pays. L’exécutif européen avait rendu son avis vendredi dernier.

La volonté d’un avenir européen pour Kiev, Chisinau et Tbilissi avait été accélérée brusquement avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, le 24 février dernier. L’Ukraine avait officiellement transmis sa demande d’adhésion le 28 février. La Moldavie et la Géorgie avaient suivi quelques jours plus tard, le 3 mars.