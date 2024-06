Signature d’un mémorandum d’entente entre la région de Casablanca-Settat et la province chinoise du Sichuan

Un mémorandum d’entente a été signé, jeudi à Casablanca, entre la région de Casablanca-Settat et la province chinoise du Sichuan, et ce, dans le but de renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines.