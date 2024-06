France: des cérémonie solennelles pour commémorer le 80è anniversaire du Débarquement allié

Après trois cérémonies présidées, mercredi, par le président Emmanuel Macron, en hommage aux Maquisards et aux SAS français à Plumelec, aux civils victimes de la guerre à Saint Lô et aux fusillés de la prison de Caen, les commémorations se sont poursuivies ce jeudi par une cérémonie franco-britannique au mémorial de Ver-sur-mer, en présence du roi Charles III et de la reine Camilla, une cérémonie canadienne à Juno Beach, et une autre franco-américaine au cimetière américain de Colleville-sur-Mer, en présence du président Joe Biden et de centaines d’invités.

Une autre cérémonie internationale commémorant le 80ème anniversaire du débarquement a débuté cet après-midi à Omaha Beach.

Les commémorations ont été marquées notamment par les discours des présidents français et américain et du roi Charles III, dans lesquels un hommage appuyé a été rendu aux soldats de différentes nationalités pour leurs sacrifices pendant la deuxième guerre mondiale afin de libérer la France de l’occupation allemande.

Elles ont également vu la remise de décorations à une dizaine de vétérans américains, et le dépôt de gerbes de fleurs à la mémoire des soldats tombés au front.

Les célébrations se poursuivront, vendredi, par une cérémonie à Bayeux sur le retour de la souveraineté républicaine et de l’autorité de l’Etat et une cérémonie militaire à Cherbourg, voie de la liberté.

Pour l’occasion, quelque 200 vétérans américains ayant participé au Débarquement, selon les médias, ont pris part à ces cérémonies, organisées sous un dispositif sécuritaire imposant avec 43.000 forces de l’ordre mobilisées, selon le ministère français de l’Intérieur.